周五有傳言指剛如一齣鬧劇般離開費倫天拿的加度素，有可能會成為熱刺新主帥，但經過不少球迷在網上抗議後，熱刺班主利維已打消聘請這位意大利名宿的念頭。

加度素上月23日遭拿玻里炒魷，兩日後就獲費倫天拿邀請做下季新帥，只不過球季未開，未真正履新，僅3周後就因其經理人佐治文迪斯的關係，惹怒了費倫高層，於是決定與加度素解約。據悉文迪斯要求費倫引入他的球員，分別是波圖中場沙治奧奧利華拉及華倫西亞翼鋒干卡路古亞迪斯這兩位，想從中賺取俑金，使費倫不悅這位金牌經理人插手干預球會的轉會，而加度素就慘成磨心，最後選擇解約最好。

不過，當加度素失去費倫的工作後，英媒就吹風熱刺已接觸這位AC米蘭名將。熱刺原本想邀前羅馬主帥方辛加接掌，怎料剛剛也談判破裂，馬上傳來加度素再次被炒的消息，苦無人選下決定向他招手。不過，當熱刺球迷知道後，當晚就在Twitter發起「#NoToGattuso」的行動，而他們不喜歡加度素的原因，主要是他過去曾說過性別和種族歧視的話，而且在2011年歐聯，仍是AC米蘭球員身份的他，曾和前熱刺助教祖佐敦發生衝突，用手叉對方頸。

熱刺球迷會就寫信給球會：「和以往一樣，我們對這些揣測發表評論是不智的，但我們確實可以將球迷的情緒傳達給球會的決策人，也希望清晰地藉這個機會表達出來，我們對球會找尋新領隊一事有所擔憂。」

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