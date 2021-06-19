被視為今屆歐國盃奪標熱門之一的英格蘭，繼上輪僅小勝克羅地亞後，上周五再在溫布萊雨戰出擊，卻只能與「細佬」蘇格蘭互交白卷，當家射手哈利卡尼繼續表現沉寂且疲態盡現，連續兩場射門零中框外，今仗更只得19次觸球，最終在74分鐘被換走，連累球隊進攻乏力，隨時影響英軍今屆爭霸前途。

文：尊嘉

英軍領隊修夫基今戰沿用卡尼、史達寧及菲爾科頓組成的攻擊組合，只是兩閘換上列斯占士及勞基梳爾。然而面對有基蘭泰亞尼復出、曼聯中場麥湯米尼移後踢中堅的蘇格蘭防線，英軍可謂苦無對策，全場最具威脅機會在11分鐘出現，靠中堅史東斯接應角球頭槌攻門中柱，最終英軍全場9次埋門僅1次中目標，就算換上拉舒福特及基亞利殊亦未能破關，結果2隊事隔25年於大賽交手互交白卷。

卡尼兩戰未中框

英軍隊長卡尼持續啞火，這位27歲前鋒上屆在英超攻入23球成為神射手，不過季尾連場硬仗的卡尼，轉戰歐國盃後明顯疲態畢露，現時2場分組賽上陣156分鐘，只有三次不中目標的攻門，今仗更只觸球19次，傳球成功率僅七成，最終在74分鐘被換走，與2018年世盃取得6個入球兼贏得金靴獎時的狀態相差甚遠。卡尼在2018年世盃決賽周，首2場分組賽錄得5次命中目標的攻門就入5球。

賽後修夫基解釋換人決定：「我覺得需要更多跑動，拉舒福特可帶來這種能量。全隊都該反思，我們沒有創造出足夠的攻門機會，表現不足以取勝，我們要作出檢討。」卡尼則簡單回應指：「這是球賽的一部份，領隊認為換人是正確決定，你必須接受。」

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福仔任輔鋒更佳

修夫基今屆挑選的進攻球員，除卡尼外的正宗中鋒只有卡維特利雲，論能力或國家隊經驗始終與卡尼有距離；拉舒福特雖具速度，但此子較單薄，加上喜歡上腳，令福仔在前鋒位置表現較踢翼鋒失色。因此，二人均不是頂替卡尼的理想人選，要重新激活卡尼或可改變他的拍檔人選，如改用創造型中場基亞利殊，或改踢雙箭頭安排福仔在卡尼身後，當作熱刺孫興民的後上前鋒角色也可一試，且看領隊修夫基會否聽從民意。

至於2018年世盃4強淘汰英軍的克羅地亞，靠比列錫下半場的入球，以1:1逼和有柏德列舒希克開紀錄的捷克，賽後D組頭2名的捷克及英格蘭同得4分，最後一輪爭首名資格，克羅地亞則與蘇格蘭各得一分，尾輪互撼搶分爭出線。