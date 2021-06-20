法國周六在上半場補時失守之下，僅憑基沙文於66分鐘建功而以1:1逼和匈牙利，在歐洲國家盃F組意外失分，但仍然以2戰得4分排在榜首。法國國家隊教練迪甘斯賽後表示，他不是嘗試找藉口但下午天氣太悶熱，而前鋒基沙文則指，由於太長時間閉門作賽，他們不習慣在滿座的球場內比賽。

迪甘斯表示︰「我不是嘗試找藉口，但這是事實。下午中段時間的高溫，我們說的是攝氏35、36度，球員每5分鐘便要求一次喝水暫停（Water break）。這對我們來說是比匈牙利人困難，他們比我們有活力。」他又透露︰「之前一日，我們在下午2時15分操練，他們喘不過氣來，實在太熱了。」迪甘斯指法國隊今場不如本來那麼有活力，但在比賽中仍有機會只是未能成功把握。

今場比賽，普斯卡斯球場有61,000名球迷觀戰，下半場入球為法國扳平的基沙文賽後表示︰「我們沒有了在滿座的球場比賽的習慣，這場比賽因為有公眾人士而非常困難，我們未能適應。我們習慣了寂靜的看台，我們知道這將會很複雜。」基沙文又稱︰「球場很乾，天氣很熱，但我們在開始前已知道。這是歐國盃，有很多出色的隊伍和球員，即使對匈牙利也是很困難。」

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