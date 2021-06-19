周六歐國盃E組尾場賽事，西班牙繼續於主場迎戰波蘭，雖然西班牙場面佔優而且靠艾華路莫拉達先開紀錄，但下半場仍然被波蘭追成平手。今場為波蘭頂入扳平一球的前鋒羅拔利雲度夫斯基總算一吐在國家隊的烏氣，為球隊取下寶貴一分之後，仍然有望出線。

效力拜仁慕尼黑時期在前線入球如麻的羅拔仔，由於此前在參加歐國盃以及世界盃的合共12場比賽當中，只得2個入球，導致羅拔仔在國家隊的表現經常受人詬病。今屆歐國盃首場1:2不敵斯洛伐克的賽事，羅拔仔在前場繼續未有太多機會，而且由於球隊少打一人的情況下，最終無法為球隊追成平手。

直至今場面對西班牙的生死戰，擔任單箭頭的羅拔仔在上半場依然機會寥寥，不過就靠傳中隊友製造過一次好機會，可惜卡路施維達斯基射失。下半場波蘭靠着一次突擊，羅拔仔在禁區內利用經驗壓贏拿樸迪頂成1:1，總算在今屆歐國盃開齋。除了這個入球之外，羅拔仔今仗兩次射門皆命中目標，而且波蘭全隊一共只創造出3次關鍵傳送，羅拔仔就佔了其中的1次，可見除了入球之外，在國家隊的羅拔仔受限於球隊創造力有限的情況下，反而更多地為隊友去鋪橋搭路，因而導致入球率大減，不過從今仗的表現可見，羅拔仔在門前的觸覺依然勝過西班牙陣中的每位前鋒。

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