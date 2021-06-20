葡萄牙周六在歐洲國家盃死亡F組次輪對德國，雖然藉基斯坦奴朗拿度（C朗）的入球而一度領先，但在C朗再刷新多項紀錄之下，葡萄牙最終仍被德國反勝4:2，成為歷來第一支在歐國盃單場失4球的衞冕球隊。

今場賽事主要數據︰

- 葡萄牙是歐國盃史上第一支以衞冕身份單場失4球的球隊

- 葡萄牙是國際大賽（世界盃及歐國盃）決賽周第一支單場兩度擺烏龍的歐洲球隊

- 在國際大賽出戰67場的葡萄牙是第二次單場失4球，兩次的對手均為德國（上一次是在2014世界盃輸0:4）

- 自2006世界盃決賽周起，葡萄牙在國際大賽對德國已告5連敗（3屆歐國盃及2屆世界盃）

C朗刷紀錄︰

- 歐國盃決賽周入球紀錄改寫為12球

- 世界盃及歐國盃決賽周總共射入19球，追平德國高路斯的紀錄

- 葡萄牙國家隊隊史入球紀錄改寫為107球，與世界紀錄只差2球

- 歐國盃決賽周上陣紀錄改為23場

- 連同外圍賽在內於歐國盃上陣58場（37勝12和9負），追平了保方保持的紀錄

- 國際大賽對德國首次士哥，取得在今屆歐國盃的第三個入球進賬

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