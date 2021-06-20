周日歐國盃只有兩場A組最後一輪賽事，其中已經獲得出線資格的意大利，今仗只要保持不敗便可獲得首名資格，故周日主場迎戰排第二位的威爾斯，意大利由初盤讓一球的水位由1.8倍，已回升至1.92倍，似乎稍稍不被看好。

同組另一場生死戰瑞士鬥土耳其，初盤瑞士讓半/一水位為1.92，然而由於土耳其今屆表現差勁，瑞士獲得支持水位已下調至1.88倍。

意大利 vs 威爾斯

初盤

意大利讓一球

主勝：1.8倍

客勝：1.97倍

現時盤口*

主勝：1.92倍

客勝：1.92倍

瑞士 vs 土耳其

瑞士讓半/一

主勝：1.92

客勝：1.84

現時盤口*

主勝：1.88倍

客勝：1.96倍

*截至今日4:00pm

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