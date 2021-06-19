【本報訊】東京奧運將於7月舉行，香港單車隊上周六於將軍澳單車館會見傳媒，被視為獎牌大熱的「女車神」李慧詩（Sarah）坦言最大挑戰不是疫情而是奧運會本身，目標是爭取兩面獎牌。

港隊總教練沈金康昨透露，以Sarah為首的場地單車隊將於下月27日才啟程到伊豆，單車隊過去五天模擬東奧Sarah的時間表練習，由於連日來都跟男選手訓練，一向勤奮的Sarah都大叫辛苦：「我是練到死過翻生再死過，感謝男子隊一直陪我訓練，令我的速度及爆發力都加強了。」

東京奧組委日前指有機會因防疫閉門作賽，Sarah認為沒所謂：「就算奧運沒觀眾，奧運本身已很有氣氛，我沒幻想伊豆場地沒觀眾的情況，但會幻想自己會騎得更快。」

將第3次出戰奧運的Sarah曾於2012倫敦奧運奪銅，她坦言三屆奧運目標都沒改變，但今屆更加想贏。香港單車總會昨宣佈出戰東奧所有人選，除於8月4至8日舉行的女子凱林及爭先賽代表是李慧詩及李海恩，還包括男子公路賽的蔡曉鋒、女子麥迪遜賽及全能賽將是梁寶儀、逄瑤、楊倩玉，沈金康將在東奧前才決定這三名女將的正選位置。

另外，港隊再傳喜訊，香港男子射擊運動員陳浩輝奧運積分達標，獲男子25米手槍速射賽參賽資格，港隊今屆奧運入場券增至41張。