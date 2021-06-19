【西班牙1:0波蘭】

上半場完！今場面對上場不敵斯洛伐克的波蘭，西班牙早段一度受壓，不過波蘭的攻力有限未有製造到太多具威脅的攻門。隨後西班牙站穩陣腳之後開始取回場上的形勢，而且在25分鐘先開紀錄，此役踢正選的謝拉特摩蘭奴在右路推大位起腳，艾華路莫拉達於門前加一腳改變方向射入，為「狂牛兵團」打破僵局後莫拉達更走到場邊與教練安歷基擁抱慶祝。落後的波蘭在上半場尾段有過一次機會，卡路施維達斯基禁區外的勁射中柱彈出，之後羅拔利雲度夫斯基的補射又被擋出，令半場西班牙帶着一球領先優勢入更衣室。

【西班牙1:0波蘭】

補時46分鐘，佐迪艾巴在左路傳中，謝拉特摩蘭奴跑前柱撞射可惜僅僅柱邊出界。

【西班牙1:0波蘭】

43分鐘，卡路施維達斯基在禁區頂一腳遠射中柱彈出，羅拔利雲度夫斯基之後在禁區內補射又被擋出。

【西班牙1:0波蘭】

35分鐘，羅拔利雲度夫斯基在右路傳中，卡路施維達斯基門前加一腳可惜高出。

【西班牙1:0波蘭】

34分鐘，西班牙在禁區邊獲得一次罰球機會，謝拉特摩蘭奴起腳可惜未有中目標。

【西班牙1:0波蘭】

25分鐘，謝拉特摩蘭奴在右路推大位抽射，艾華路莫拉達在門前加一腳輕鬆射入，球證翻查VAR後判定入球有效，西班牙領先1:0。

【西班牙0:0波蘭】

6分鐘，波蘭前場一次組織，基列治在禁區外施放冷箭，射門越楣而去。

【西班牙0:0波蘭】

上半場開波！

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西班牙正選陣容（4-3-3）

門將：烏尼西蒙

後防：馬高斯洛蘭迪、拿樸迪、柏奧托利斯、佐迪艾巴

中場：佐治高基、洛迪卡斯簡迪、柏迪

前鋒：謝拉特摩蘭奴、艾華路莫拉達、丹尼爾奧莫

波蘭正選陣容（3-4-3）

門將：施捷斯尼

後衞：比列薩尼高斯基、基歷克、碧拿歷克

中場：祖斯維克、基列治、積及莫達、艾雲舒蘭斯

前鋒：施連斯基、羅拔利雲度夫斯基、卡路施維達斯基

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周六壓軸一戰E組的西班牙再度登場，續於主場迎戰波蘭，為次輪分組賽的最後一仗。上輪西班牙雖然控球率高達86%，但輪番機會亦未能攻破瑞典大門，只能與對手打成0:0出師不利。賽後連番失機的前鋒艾華路莫拉達備受各方批評，惟教練安歷基出面力撐愛將，表示這位28歲前鋒今仗將繼續擔任正選。礙於同組的瑞典及斯洛伐克已分別有4分及3分，西班牙要力爭出線今仗不容再失。

至於對手波蘭上仗鬥斯洛伐克，雖然上半場落後一球，不過下半場初段列尼迪火速追平。然而中場大將基祖華克此後被逐，隨即被對手中堅史堅尼亞再建一功，最終以1:2吞敗。今仗波蘭若要保住出線希望，最起碼要保持不敗，射手兼隊長羅拔利雲度夫基再肩負重責。

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