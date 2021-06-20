24歲的香港男飛魚何甄陶(Ian)，今日在閉門的體院舉行的香港長池游泳計時賽IV的男子50米自由泳，他一日內兩破港績之餘，更在下午的比賽以21秒92達東奧A標，是香港男泳手第一人，亦為香港取得第八張奧運游泳入場券，下星期六將進行最後一場奧運達標賽，希望再增添名額。

在美國長大的Ian不太說廣東話，2018年回流代表香港比賽，大部份時間在維珍尼亞理工學院暨州立大學練水，主修工程學博士學位的他去年因爭取東奧資格加上疫情，暫停學業回港訓練；2019年七月初的世大運，他曾游出22秒18的港績，當時是打破已故泳手杜敬謙的紀錄，之後他達過五次以上東奧B標，上月初的D1分齡賽，他游過22秒09，跟A標22秒01十分接近，到今晨的50米自由泳比賽，他游出22秒03，數小時後，他獲得多游一次的機會，更不負眾望以21秒92游出東奧A標，香港從未有男飛魚達奧運A標，而女飛魚何詩蓓曾於五年前的里約奧運達標賽，成香港歷來首位游出奧運A標的港將。

五月底的D1分齡賽後曾訪問Ian，他當時曾說過：「過去一年在香港真的練得很辛苦，能去到東奧當然是夢想成真，但去不到也不是世界未日，人生還有很多目標，好似我的博士課程，奧運後會回去美國繼續學業。」

今日計時賽還有很多驚喜，包括何甄陶在內，共有三人刷新港績，包括何詩蓓的100米自由泳，她以52秒92刷新自己去年三月的53秒30舊港績，跟日本的池江璃花子保持的52秒79亞洲紀錄十分接近。男飛魚林昭光在男子100米蝶泳以53秒63打破謝旻樹2013年世大運游的53秒70紀錄。

另外，何南慧在女子200米自由泳以2分00秒43達標，令到已獲東奧名額的女子4x200米自由泳接力賽得以成行，因為東奧規定，接力隊成員至少要有兩個A標及兩名B標的組合，何南慧表示：「自己一直想達標，由三月比賽開始慢慢每次快少少，終於在今次做到，真的好開心，好想多謝教練，師姐施幸余同一班隊友一直都支持我，才在今日做到。」

香港泳隊共奪得八張奧運入場券，包括三位東奧A標選手何詩蓓三個單項、歐鎧淳及何甄陶各一個單項，以及三個女子接力賽，本月26及27日將在維園進行最後一個達標賽。

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