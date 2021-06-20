意大利vs威爾斯

開賽時間：6月20日凌晨12點

本港直播電視台：now616及618台直播

意大利

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

威爾斯

缺陣傷兵：／

上陣成疑：基亞連尼

停賽：／

軍情簡評

由於意大利已經肯定出線，威爾斯拿一分亦可以穩奪次席，預計雙方都會為淘汰賽提前部署稍作輪換，其中意大利36歲中堅基亞連尼上場鬥瑞士傷出，為安全計今仗料將不會出戰，反觀馬高華拉堤、費達歷高基艾沙等人有機會擔正。

賽前論戰

杜文尼高貝拉迪（意大利前鋒）：「我們在進攻上有很多選擇，我們要嘗試每場付出100%，對威爾斯將會是另一場重要的考驗，我們的目標也是爭取勝利。」

佩治（威爾斯代領隊）：「我們不可以開始計劃出線，如果4分已足夠出線這當然很好，我們會挑選一套能與意大利競爭及嘗試爭勝的陣容，我們想每場賽事都勝利，周日一戰沒有分別。」

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瑞士vs土耳其

開賽時間：6月20日凌晨12點

本港直播電視台：now619及617台直播

瑞士

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

土耳其

缺陣傷兵：／

上陣成疑：烏密特美拉斯

停賽：／

軍情簡評

今場是兩軍的生死戰，瑞士方面或改踢更攻擊的正選陣容，預計上兩場後備上陣表現出色的31歲前鋒加雲洛域，有機會搶走施費洛域的正選位置，夥拍比列安保路攻堅；土耳其左後衞烏密特美拉斯上場傷出，梅迪穆度亞有機會擔正。

賽前論戰

史堤芬蘇巴（瑞士中場）：「隊內每個人都對0:3負意大利感到失望，不只是球隊，整個國家都感到失望。失望是可以的，因為這經常在體育運動上發生，我們知道另一邊廂的感覺，我們周日的目標是身處勝利的一邊，我們需要對土耳其攻入多於一球，這將會是一個好結果。」

根尼斯（土耳其教練）：「這是一支年輕球隊，他們沒有預期今屆歐國盃會是這樣，我知道外界期望很大，但這支球隊要以良好表現去實現期望。」

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