網隊爭冠之旅，隨着周六東岸次圈G7加時不敵公鹿後結束。在K艾榮（Kyrie Irving）拗柴休戰，帶傷上陣的夏登（James Harden）得一半功力下，杜蘭特（Kevin Durant）把整隊扛在肩上，今輪系列賽7戰打足299分鐘轟入248分。即使曾斷過阿基里斯腱及染過疫，他仍打出神一般的表現，儘管網隊輸波出局，但KD沒有輸。

這麼近那麼遠，只差一步，網隊就能提早終結公鹿的賽季，那步就是第四節最後6秒網隊落後107:109時。KD擺脫了PJ特加（P.J. Tucker）的防守，來記超高難度轉身三分投籃，可惜他起跳時踩到三分線，最後只計算為2分球，雙方要進入加時。KD賽後責怪的自己的腳：「我那X的大腳板踏到三分線，我看見自己那球是多麼接近能終結他們的球季。」可是KD在加時6投0中0得分，網隊最後以4分之差不敵公鹿。

網隊三巨頭若然健康的話，今季拿下總冠軍亦非意外之事，然而艾榮和夏登下半季輪流受傷，而KD於二月明星賽前拉傷右大腿筋休戰23場後，就捱足全季，網隊由三核球隊變成單核。要知道他前季在勇士總決賽中經歷阿基里斯腱斷裂，上季復出又確診Covid-19，今天他看起來比任何一位NBA球星都要健康。網隊在東岸首圈能以4:1踢走塞爾特人，是因三巨頭齊健康上陣；惟次圈鬥公鹿，夏登G1就拉傷右大腿筋舊患，艾榮亦於G4扭傷足踝，餘下系列賽未能上陣。G5那夜KD就挺身而出，夏登帶傷上陣功力盡失，其餘隊友未能得分之際，他多次頂上得分帶球隊前進，該仗打足48分鐘沒有休息，拿下49分17籃板10助攻，打出神一般的表現，帶領網隊領先3:2叫糊。

雖然G6被公鹿追回一仗，他亦交出32分表現，今仗搶七戰他更打足53分鐘，筋疲力盡交出48分9籃板6助攻，成為史上僅第5位至少4次在搶七戰獲30+。當他完場前射入那記高難度三分，就引起社交媒體熱烈討論。他整個次圈共上陣299分鐘轟入248分，包括最後三仗兩次打足全場只歇8分鐘，創2014年來單個系列賽最長出場時間紀錄，今季12場季後賽其總得分達到411分，超越了2003年402分（20場）紀錄，成為網隊隊史單個季後賽的得分王。他亦是史上第三位在搶七戰打足全場，並攻入30分的球員，之前兩位是謝利韋斯（Jerry West）和奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson） ，可惜三人全部輸球。

賽後透露自己帶着二級拉傷上陣的夏登，亦讚嘆說：「我們給KD太多壓力了，他已做了他能做到的一切。」教練尼殊（Steve Nash）同表示：「我真的不知道他還能如何做得更好了，他已經付出一切。」

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