每季也有不少外援到港落班，部份更是國腳級，老牌球會傑志近季為加強實力應付亞冠盃，於17/18球季邀請前烏拉圭國腳、世盃金球獎得主科蘭來港，確實可收宣傳之效，如論場上作用，傑志今季以短約形式簽入丹恩奴域就更勝一籌。

本地球壇曾有不少出色外援，7、80年代的精工曾引入韋伯、迪莊、海恩、連尼加賀夫、穆倫及南寧加等國腳，而寶路華也曾從曼城借用翼鋒赫捷臣，這名前蘇格蘭國腳的表現可以技驚四座來形容。

到80年代表末90年代初，足總讓港甲球隊重新聘援，麗新在89/90球季從格拉斯哥流浪借用年輕的史賓沙，而南華同季簽入出身於富咸的中鋒譚拔士，依波路於91/92球季，簽下曾效力水晶宮的前澳洲國腳、一季已證明超班的基力。

南華在10/11簽入基士文及畢特，但實際作用不大，傑志在17/18球季初戰亞冠盃就簽入前曼聯及馬體會前鋒科蘭，其射術令球迷下印象，惟貢獻未必及匈牙利全能中場華杜斯。論名氣，丹恩奴域遠或不及科蘭及基士文，但論入球能力及投入度就明顯勝一籌。

本地頂級外援

丹恩奴域（黑山）：傑志（20/21）

科蘭（烏拉圭）：傑志（17/18）

華杜斯（匈牙利）：傑志（17/18、18/19）

基士文（塞爾維亞）：南華（10/11）

畢特（英格蘭）：南華（10/11）

基力（澳洲）：依波路（91/92）

史賓沙（蘇格蘭）：麗新（89/90）

註：只列部份

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