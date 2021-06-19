上周六歐國盃爆出今屆最大冷門！2018年世盃冠軍、奪標大熱法國作客F組實力最弱的匈牙利，在上半場補時階段被對手偷襲成功，半場落後一球的法國，在66分鐘才靠基沙文追平，最終2隊踢成1:1平手，法國在這個「死亡之組」痛失兩分。

今仗法國教練迪甘斯繼續對賓施馬委以重任，基利安麥巴比及基沙文在旁支援，不料這個攻擊組合上半場不斷浪費機會，麥巴比先在17分鐘近門頂斜，31分鐘麥巴比禁區內回傳給賓施馬，後者無人看管之下竟又再射斜。大難不死的匈牙利在上半場補時兩分鐘，靠左翼衞阿迪拿費奧拿殺入禁區射近柱破網，助匈牙利1:0領先法國，爆出11倍的半場波膽，法國教練迪甘斯頓時拍椅大怒。

換邊後57分鐘，法國調入奧士文尼迪比利加強攻力，此子入替兩分鐘後即射門中柱。終至66分鐘，法國門將洛里斯大腳長傳，麥巴比壓入禁區後右路傳中，匈牙利後衞解圍不果，基沙文立即衝前射入，替法國追成1:1平手，自己歐國盃入球累積達七球，僅次11球的基斯坦奴朗拿度及9球的柏天尼，位列史上第三。

76分鐘，法國再作出換人調動，以中鋒基奧特及中場哥倫天杜利素，入替今場表現欠佳的賓施馬及保羅普巴。82分鐘，麥巴比禁區內近距離勁射，被匈牙利門將古拉施斯神勇撲走，最終法國只能1:1賽和匈牙利。賽後2戰積4分的法國，最後一戰要鬥葡萄牙，匈牙利尾輪則要作客德國搶分爭出線。

文：尊嘉