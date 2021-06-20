港超聯冠軍球會傑志今晨起程到泰國，準備周四展開的亞冠盃J組分組賽，而在疫情下，亞洲足協採取相當嚴格隔離泡泡措施，球員除訓練及比賽外，其餘時間必須留在酒店單人房內，全個行程需要「禁足」。

傑志第二次出戰亞冠盃被編在J組，賽事因疫情而延至周四展開，同組對手有泰超泰港、中超FC廣州及日職大阪櫻花，最後一場分組賽是下月9日，而傑志大軍今晨起程到泰國曼谷，下午到埗後與日職球會大阪櫻花一同乘包機到比賽城市武里南。

由於泰國疫情處於另一波的高峯期，每日平均有超過三千宗新增個案，亞冠盃分組賽此時在當地舉行，亞洲足協採取相當嚴格的隔離泡泡防疫措施，球員抵埗檢測後被安排住在單人房，除訓練及比賽外，不能離開房間，三餐由酒店送到房間外，以減少與外界接觸機會。

傑志球員為應付超過一個月行程，職球員已注射疫苗，惟此行全「禁足」，有球員帶備簡單煮食具用具、乾糧、米線及罐頭等，也有帶備電視遊戲機，以消磨時間。中場顏卓彬表示此行連同返港後隔離是超過一個月，故需要多點準備，希望全隊可以健康安全回港。

傑志今午出發前公佈出戰亞冠盃外援及本地球員名單，三名外援為前鋒丹恩奴域、中場巴爾拿及基爾頓，亞援為朴俊炯，而剛成港人的守門員保羅獲亞洲足協批准以本地球員註冊，比較可惜是謝家強及杜馬思未能趕及在出發前辦妥特區護照，故未有隨隊。

傑志主教練朱志光今晨與傑志港腳從巴林起程到泰國，在當地與在港出發的傑志大軍會合，而球隊今日將不會安排訓練，明日首操，為周四對泰港的首場分組賽備戰。

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