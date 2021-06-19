周日展開歐國盃分組賽最後一輪賽事，意大利重返大賽在今屆歐國盃開局甚佳，首兩戰全勝提早出線，在周日煞科戰將迎戰威爾斯決定出線排名。陣中效力國際米蘭的中場尼高路巴列拿認為，隊內氣氛和諧，沒有誰妒忌誰更受重用的心態，是表現出色的重要因素。事實上，主帥文仙尼亦意軍已經有19名球員在兩場分組賽落場，有能者便可出一分力。

巴列拿說：「意大利的成功，其實當中並沒有甚麼秘密，在我們這個團體裏，你會完全感受到團結一心與樂觀地向着目標進發這股熱情。不論在場上場外，大家的目標都很一致，沒有私心存在。」他指出就算是上仗表現出色，梅開二度的文路爾盧卡迪利，都不會介意將正選位置讓予已傷癒恢復十足狀態的馬高華拉堤：「大家都不會在意誰擔任正選，願意在不同位置為球隊作出貢獻，球員間不存在妒忌，也沒有敵對關係。對我自己而言，無論是任何一位隊友取得入球我都會同樣感到高興，不必要成為入球者。」

文仙尼在20歐國盃外圍賽曾派出多達40名球員作賽，隊內一直保持和偕氣氛，當中鋒線上陣最多的兩位球員，拖連奴前鋒比洛迪與祖雲達斯翼鋒貝拿迪斯治，都有望在獲得今屆歐國盃首次正選上陣的機會。

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