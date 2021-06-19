周日歐國盃A組最後一輪賽事，瑞士重返巴庫對土耳其上演生死戰。現時瑞士有一分，土耳其則零分，兩軍為出線必須贏波。原本被視為黑馬的土耳其，前兩仗演出令人失望，實力較平均的瑞士應可看高一線，讓半/一捧上盤。

瑞士陣中不乏具質素球員，中場格列沙加及梳頓沙基利都在英超搵食，德甲慕遜加柏前鋒比列安保路首戰對威爾斯有入球表現對辦，今番面對土耳其鬆散防線，相信有力取得入球。出線形勢方面，由於第三名仍有出線機會，瑞士必以四分為目標，對土軍絕不留手。

土耳其上場對威爾斯時後防錯漏百出，由於土耳其現時得失球差是-5，就算今場贏瑞士累積三分，要奪得最佳小組第三名出線資格亦不容易，目標不明確下，寧捧首戰對威爾斯有不俗表現的瑞士。

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