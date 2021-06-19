我們都是塘邊鶴，比賽贏或輸大不了就是茶餘飯後的一個話題。但對那些為頂尖國家隊工作的教練們而言，這是攸關專業，攸關仕途。

國家隊教練與球會教練不同，沒有大賽的話每年大概只有兩個月時間能夠與球員相處、練習，灌輸戰術理念。人們幻想只要讓能力最高，狀態最好的人出場就可以，這只能出現在遊戲機世界，人不是機器不可能即插即用。因此每位國家隊教練都有自己的堅持，自己熟悉的一套，熟悉的人腳，或者他人看來已經是固執。例如修夫基的雙防中，再不堪亦堅持用史達寧、又例如路維曾經拒絕梅拿及曉姆斯，就算迪甘斯交出世界盃冠軍的成績，仍然會被質疑手執如此好的人腳但不踢主攻足球。

安歷基可說是最固執、最倔強的國家隊教練，哪怕烏尼西蒙名氣遠不及迪基亞照樣重用、代表國家隊180次的沙治奧拉莫斯說棄用就棄用、明明可選26人卻只選入24人，當布斯基斯確診時被傳媒問及會否後悔只選24人時，安歷基更明言自己其實只想選23人，因為會出場的就只有18至19人......所以你認為區區一場和波會令安歷基推翻自己，根本就是天方夜譚。結果，11人正選陣容中的確出現了謝拉特摩蘭奴，不過是換走了費蘭托利斯，令西班牙球迷也忍不住噓爆的莫拉達依然正選。

上仗和波對安歷基的訊息，就是球隊可以創造入球機會，只是未能入球，不然他不會說出「只有大衛韋拿比莫拉達入球更多，費蘭度托利斯及魯爾都比不上他」的話。結果莫拉達受益於摩蘭奴的半傳半射的起腳，成功將皮球擺入網窩，而且是成功擺脫越位陷阱。而莫拉達亦包辦西班牙歐國盃最近5個入球其中4球，現時西班牙史上只有費蘭度托利斯比起他在歐國盃入球更多。

但其餘時間西班牙與上一仗其實沒有太多分別，依然創造出大量機會，依然有高達7成控球率，但依然無法將皮球放入網。雖然現時就為西班牙埋單似乎太早，畢竟只要擊敗斯洛伐克就會獲得出線席位，就此斷言西班牙玩完亦過於武斷。不過，眼下的結果從世界盃後安歷基前後徵召近50人仍定不出一套主力陣容，再到球隊大半年來飄忽的表現，再到賽前選兵決定走年青化為未來鋪路，多達7名24歲或以下的球員入選已大概可猜到，這就已經不是單是莫拉達的問題。

我們都是塘邊鶴，安歷基當然可以固執，可以倔強，他是專業的。但他將要為此付出代價。

文：亨少

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