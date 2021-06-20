德國周六在歐洲國家盃分組賽F組次輪以4:2反勝有基斯坦奴朗拿度（C朗）先開紀錄的葡萄牙，表現突出的魯賓高辛斯功不可沒。在意甲賽場曾經被C朗拒絕交換球衣的這名阿特蘭大翼衞，賽後更獲選為今戰的比賽之星（SOTM），以表現反擊C朗。

魯賓高辛斯今仗初段曾妙射破網，但因基拿比越位在先，入球無效而食「詐糊」。高辛斯今場在左路經常如入無人之境，上半場35分鐘，他接應甘美治右路傳送後即時傳中，夏維斯上前接應造成魯賓戴亞斯擺烏龍，協助德國追平1:1。換邊後6分鐘，高辛斯助攻夏維斯射成3:1，而他於60分鐘亦頭槌建功，將比數改寫成4:1，2分鐘後被調離場。雖然葡萄牙之後由迪亞高祖達追回一球，惟無阻德國贏4:2，在今屆分組賽打開勝利之門。

26歲的高辛斯今場上陣62分鐘觸球46次，3次射門全部中目標，貢獻1個入球及2助攻下，成功當選為SOTM。高辛斯賽後坦言非常高興，他表示︰「感覺很不真實。對我來說是難以置信的晚上。一場我們絕對要贏的比賽，射入一球及參與兩個入球，你不能奢望更多了。」

高辛斯早前推出的自傳提到，在意甲賽後曾要求與祖雲達斯球星C朗交換球衣但遭拒絕，C朗甚至沒有望他一眼，只是說「不了」。高辛斯感到相當尷尬，只希望沒有人會注意到。高辛斯賽後接受Sky Sport Italia訪問時說︰「我沒有要求他交換球衣，我只想享受今晚的勝利。」

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