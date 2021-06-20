英格蘭在上周五歐國盃D組主場0:0悶和蘇格蘭，當家射手哈利卡尼表現持續沉寂，踢了74分鐘便退下火線。不過這位英軍隊長周六呼籲球迷，無論大家對他抑或是國家隊，都要「俾啲耐性」，他亦澄清自己沒有受傷，可在下周二最後一輪分組賽鬥捷克候命。

卡尼貴為上季英超神射手兼助攻王，取得23個聯賽入球及14次助攻是上季英超球員中最多，然而這名27歲前鋒在今屆歐國盃兩場賽事表現未見突出，兩戰共上陣156分鐘零入球進賬，三次射門均不中目標，與2018世界盃首兩場比賽後5次射門中龍，便取得5個入球奪金靴獎的表現有很大差距。英軍上仗只能悶和蘇格蘭，主場球迷都不禁喝倒采，在74分鐘就退下火線的卡尼，強調自己沒受傷亦沒狀態問題，希望大家要耐心一點，並堅稱英格蘭仍有機會奪標，他們仍在努力尋找最佳組合，只是早前車路士、曼城和曼聯等球員要踢歐洲賽延遲歸隊，令球隊仍需時間磨合。

卡尼說：「耐心一點，冷靜等待，我們不能夠每場都有完美表現，重點是我們作為一支球隊，有好的思路和好的位置。沒有人需要恐慌，沒有人認為我們需要轉變大家一直在做的事，我們只需要逐點改善和努力，就能夠越來越好，希望可以應用到球場上。在我們的角度，在球隊內，現在是需要冷靜下來的時候，目前我們的首要目標是出線，其實你看看戰績，我們擊敗克羅地亞、賽和蘇格蘭後有4分，我不認為我們的表現有很大爭議或者令大家失望。」

英軍將在周二最後一輪分組賽在溫布萊主場鬥捷克，他澄清自己上仗沒有受傷，足踝亦無大礙，該仗可以候命。但他否認名宿堅尼指因近月他將離開熱刺的傳聞，影響到自己歐國盃的表現：「沒有，絕對沒有。坦白說，我現在專注如何幫到我的球隊，怎樣可在歐國盃取得成功，我明白媒體是會有猜測，但我完全專注在目前的比賽上。」

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