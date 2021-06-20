效力法蘭克福的瑞士中場史堤芬蘇巴，名氣雖然不算太響，但其太太Mirjana卻大有來頭，除了曾經是瑞士小姐決賽佳麗，亦是一位甚有生意頭腦的時裝模特兒與設計師，她更曾參演美國電視劇，周身刀張張利。

現年28歲、擁有一頭金髮的Mirjana，曾經在2014年參選瑞士小姐，並成功躋身決賽。她在15年跟史堤芬蘇巴結婚，除了擔任模特兒外，她在16年亦曾以設計師身份，參加貝爾格萊德時裝周。至2018年，Mirjana又成立了網上商店Elle Myra，成為年輕設計師推廣品牌的平台。另外，Mirjana亦曾參演美國電視劇《Limitless》，認真多才多藝。

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