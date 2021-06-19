歐國盃分組賽進入最後一輪，周日首先上演A組兩場煞科戰。兩戰全勝、已確定出線的意大利繼續在羅馬主場出擊，迎戰四分在手、晉級形勢大好的威爾斯。意軍有機會大幅輪換，不過乘10連勝不失一球的強勢，仍可被看好，意軍讓一球再追上盤。

無緣出戰2018年世盃決賽周的意大利，闊別一次國際大賽後在今屆歐國盃強勢回歸，演出令人十分驚喜，在分組賽首2場比賽同以3:0先後擊敗土耳其與瑞士，2戰全勝已提早確定出線16強，今迎威爾斯保不敗便能首名出線。六分在手下，預計意軍主帥文仙尼會在今役正選陣容上作出大幅調動，前鋒比洛迪等有望正選，在賽事前才趕及傷癒的中場馬高華拉堤，亦可望首次亮相以提升狀態，即使陣容變化頗大，但論實力並不比首兩戰的正選差。不過，在上仗受傷的中堅基亞連尼就肯定休戰。

威爾斯未受考驗

威爾斯上仗以2:0擊敗土耳其，累積四分出線在望，今保不敗便確定以首兩名出線，就算落敗亦很大機會以最佳第3名球隊之一的資格躋身16強，因此戰術上未必太過進取，料先求穩守，或同樣會在陣容上作微調，球隊現時沒傷兵，全可供領隊羅拔比治調配。威爾斯陣中雖有頂級球星加里夫巴利，中前場還有曼聯的丹尼爾占士及祖雲達斯的艾朗藍斯等球員，但論整體實力不算高質，尤其防線穩健程度一般，首兩戰面對瑞士及演出走樣的土耳其皆未算遇上真正考驗，今面對藍軍鋒線，即使後者變陣，但火力仍強，料威爾斯難保不失。

勢平30場不敗紀錄

儘管意大利以首名出線的話，16強上線的潛在對手會有比利時及法國等強隊，但以意軍29場不敗的強勢無謂考慮太多，料今仗對威爾斯不會留力，一旦今戰保不敗，球隊便可追平國家隊遠在1930年代締造的最長不敗紀錄，看好意軍能拿下完美三連勝，強勢首名晉級。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波