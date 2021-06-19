德國反勝葡萄牙一役中，多位球員表現出色，但數最亮眼的必然為左翼衞的魯戴高辛斯。這位26歲的翼衞近年在表現大躍進的「意甲之光」阿特蘭大一直交出穩定表現，而去年德國終於第一次徵召高辛斯，今仗僅為高辛斯第九次代表德國隊出戰，已經交出個人國家隊的代表作。

近年阿特蘭大主打的3-5-2陣式令多位翼衞打出名堂，其中去年夏天加盟李斯特城的比利時右翼衞卡斯泰尼已屬一例。而高辛斯近年一直企穩阿特蘭大的正選位置，出色表現受到德國及荷蘭兩國關注。事關高辛斯是一名德荷混血兒，父親為荷蘭人，母親則是德國人，最終高辛斯決定代表出生地的德國出征。

去年9月的歐國聯高辛斯初次為德國上陣，其後路維曾安排他出任四人後防的左閘位置，但發現左翼衞更能發揮高辛斯攻守兼備能力。今仗一開波高辛斯已經接應傳中妙射得手，只可惜入球被判越位。隨後因對手右閘施美度屢屢協助老將比比防守而移入中路，更是令他在左路如入無人之境，總結全場四個入球全數與他有關，若非第一球魯賓戴亞斯擺烏龍，今仗高辛斯將取得一入球兩助攻的亮眼數據，其衝擊力及助攻能力令人留下深刻印象，未來更上一層樓絕非奇事。

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