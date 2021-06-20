周日F1上演法國站正賽，排頭位出賽的韋特本，雖然開賽就被咸姆頓超前，但最終憑車隊的「二停」戰術，在最後兩個圈反超咸姆頓，贏下今個分站冠軍。

上仗因爆胎借得第18分位的韋特本，雖然他排頭位出賽兼起步不錯，但他在第二個彎失誤走出賽道，被第二位平治的咸美頓超前上第一位，幸好韋特本出彎的行為不用被賽會判罰處分。而第三位的保達斯就以3秒距離領先第四位紅牛的佩雷斯，令前面再次形成平治「二打一」的局面。

戰至17圈，保達斯率先進入維修站，其後韋特本和咸姆頓先後入維修站換上硬胎，紅牛的佩雷斯暫排頭位，韋特本出維修站後更成功超過咸姆頓上第二位，紅牛車隊排在第一二位。戰至24圈，佩雷斯亦進入維修站，令韋特本升上第一位，自己回賽道時則排回第四名。

戰到34圈，紅牛車隊示意第一位的韋特本做「二停」換黃胎再戰，令咸姆頓和保達斯重回一、二位，韋特本則回到第四位，但很快他就超過佩雷斯上第三位，更造出全場最快圈速。

戰到38圈時，第三位的韋特本暫時落後咸姆頓9秒。最後10圈，韋特本成功超過保達斯升上第二位，他與咸姆頓只有預五秒的差距。終在51圈韋特本成功超過咸姆頓，最終保住勝局，贏下今個分站冠軍。

排名：1

車手（車隊）：韋特本（紅牛）

時間：1小時27分25秒77

排名：2

車手（車隊）：咸姆頓（平治）

時間：慢2秒904

排名：3

車手（車隊）：佩雷斯（紅牛）

時間：慢8.811

車隊排名

1紅牛 215分

2平治 178分

3麥拿倫 110分

車手排名

1韋特本（紅牛） 131分

2咸姆頓（平治）119分

3佩雷斯（紅牛）84分

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