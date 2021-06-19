周六歐國盃F組的矚目大戰，葡萄牙作客以2:4不敵剋星德國。首仗面對法國時因為一球烏龍球而失利的德國，此役迎戰葡萄牙已經毫無退路，要出線的話就必需要搶分成功。今場鬥心十足的德國雖然失輸一球，但失球後未有打亂德國的陣腳，而且三番四次打穿葡萄牙右路的防守，亦令到此役葡國右閘尼爾遜施美度回憶起不足一年前，被同樣是來自德國的拜仁慕尼黑大勝的噩夢。

今屆歐國盃開賽前，突然因為祖奧簡斯路感染新冠肺炎的關係，令到效力狼隊的施美度獲得了葡國右閘的正選席位，只不過首戰匈牙利的時候，其實已經看得出施美度在助攻上明顯不及簡斯路。來到今場鬥實力明顯高一班的德國，施美度就連防守的不足也完全曝露出來。今場施美度就因為經常要移入中路幫助比比的關係，令到自己把守的右路成為了魯賓高辛斯的走廊，即使主帥費蘭度山度士在下半場換入了連拿度辛捷士以及拉法施華，右路的防守依然未有改善過，最終導致葡軍落得失4球的局面。

現年27歲的施美度，其實在2017年加盟巴塞的時候，當時就已經有過一場「代表作」，就是19/20球季的歐聯8強賽事。該仗同樣為巴塞正選右閘的施美度，同樣成為了拜仁整場比賽的重點打擊對象，面對較年輕而且速度快的艾方素戴維斯，施美度同樣毫無辦法，最終令到巴塞同樣慘遭一場2:8的大敗。事隔不足1年，施美度再度於歐國盃當中被德國視為弱點，雖然這次失少了4球，當然一對雙防中丹尼路彭利拿以及威廉卡維奴亦有一定責任，但施美度同樣難辭其咎，而且下場又要面對以速度見稱的基利安麥巴比，未知主帥山度士會否繼續為這名狼隊右閘投下信任的一票。

至於首場失利的德國，今場朗開賽就展示出球隊要必勝的決心，前線三子夏維斯、湯馬士梅拿與基拿比今場的表現明顯勝過上一場，雖然德國頭兩個入球屬於烏龍頭，但是也與夏維斯有關。至於基拿比就有過幾次邊路一對一的機會，令到比比以及拉菲爾古里路吃盡苦頭，當然梅拿在前場的策動亦非常重要。在死亡F組取得3分之後，現時德國又再次取得出線的主動權，不過下場對手為剛剛令法國失分的匈牙利，球隊絕對要繼續保持今場的積極表現，才有機會爭奪到一個16強的席位。

文：王杰

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