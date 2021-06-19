歐國盃分組賽進入最後一輪，周日首先上演A組兩場煞科戰。兩戰全勝、已確定出線的意大利繼續在羅馬主場出擊，迎戰四分在手、晉級形勢大好的威爾斯。意軍有機會大幅輪換，不過乘10連勝不失一球的強勢，仍可被看好，意軍讓一球再追上盤。

文：何西

無緣出戰2018年世盃決賽周的意大利，闊別一次國際大賽後在今屆歐國盃強勢回歸，演出令人十分驚喜，在分組賽首2場比賽同以3:0先後擊敗土耳其與瑞士，2戰全勝已提早確定出線16強，今迎威爾斯保不敗便能首名出線。六分在手下，預計意軍主帥文仙尼會在今役正選陣容上作出大幅調動，前鋒比洛迪等有望正選，在賽事前才趕及傷癒的中場馬高華拉堤，亦可望首次亮相以提升狀態，即使陣容變化頗大，但論實力並不比首兩戰的正選差。不過，在上仗受傷的中堅基亞連尼就肯定休戰。

手機用戶請按此放大圖表

威爾斯未受考驗

威爾斯上仗以2:0擊敗土耳其，累積四分出線在望，今保不敗便確定以首兩名出線，就算落敗亦很大機會以最佳第3名球隊之一的資格躋身16強，因此戰術上未必太過進取，料先求穩守，或同樣會在陣容上作微調，球隊現時沒傷兵，全可供領隊羅拔比治調配。威爾斯陣中雖有頂級球星加里夫巴利，中前場還有曼聯的丹尼爾占士及祖雲達斯的艾朗藍斯等球員，但論整體實力不算高質，尤其防線穩健程度一般，首兩戰面對瑞士及演出走樣的土耳其皆未算遇上真正考驗，今面對藍軍鋒線，即使後者變陣，但火力仍強，料威爾斯難保不失。

勢平30場不敗紀錄

儘管意大利以首名出線的話，16強上線的潛在對手會有比利時及法國等強隊，但以意軍29場不敗的強勢無謂考慮太多，料今仗對威爾斯不會留力，一旦今戰保不敗，球隊便可追平國家隊遠在1930年代締造的最長不敗紀錄，看好意軍能拿下完美三連勝，強勢首名晉級。