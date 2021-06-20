此前曾被英格蘭名宿舒利亞大讚踢法有加斯居尼影子的曼城中場菲爾科頓，在過去的英超球季表現大躍進，更贏得PFA最佳年輕球員。場外年紀輕輕的他，18歲時就為人父親，今年四月還宣佈女友Rebecca Cooke懷有第二胎，但他未因家庭忘記了養育自己多年的父親，還經常跟老父一起釣魚。

菲爾科頓於20/21球季聯賽上陣28場交出9球5助攻，當中更直接參與14個聯賽入球，創下21歲或以下球員中最多，現時正為英格蘭國家隊出戰歐國盃的他，暫時只是上陣一場小組賽未有入球。一直是乖乖仔的科頓，18歲人就當了爸爸，但他隨後為人更偏好安穩，即使球場上有甚麼不如意，他回家看見兒子朗尼（Ronnie）後，就所有煩惱都消失：「如果你這晚踢了一場不如意的比賽，或者會很失望，但現在我會想得更遠，我回家看到他笑，就會發現更多重要的事情，不值得為一場不好的比賽憂心太久。當你有孩子之後，看待所有事情都會不一樣。坦白說，我也頗享受做爸爸的，但同時亦挺困難，經常有作客比賽要離開他很遠，不過現在到兒子想念我了。」

他亦承認自己因球季錯過了兒子成長的一部份：「當他第一次爬行時，我是在他身邊的；但當他學會行路時，我想我大概在倫敦。現在他已可以走來走去，未來他會再學會跑，錯過了這些事的確走運，但這是我需要犧牲的事，相信他日後會明白。」

除了當Ronnie的爸爸，他亦是父親的兒子，場外的他亦愛釣魚，原來是被曼聯球迷爸爸耳濡目染，他說：「6、7歲的時候，爸爸從祖父那裏找來一支魚竿，說帶我們去釣魚。我立即愛上了，仍記得人生第一次成功釣到的魚，不是很大，但那份興奮實在難忘。同時，我也可以好好放鬆，享受父子相處的時光。」坐在湖邊，迎着海風，拿着魚竿，他說：「釣魚也有戰術，你要知道在那裏下魚餌，知道魚從何而來，放不同長度的魚絲……我不是專家，但技巧算是不錯。」

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