目前正跟隨荷蘭出戰歐國盃的前鋒迪比，周日西甲豪門巴塞隆拿就宣佈，這名27歲的荷蘭國腳將會以自由身在今夏正式加盟球隊，成為巴塞今個夏天轉會窗的第四名新球員。根據巴塞官網的聲明，迪比與球會將會簽下一份為期兩年的合約，直至2022/23球季完結。

其實去年夏天巴塞就一直有傳有意羅致迪比，但最後因為疫情關係影響到財政狀況，因此最終未有成事。至於迪比與里昂的合約在今年夏天到期之後，又再次傳出會加盟巴塞，早前就連主帥朗奴高文亦承認這個消息，直至周日巴塞終於官宣。這次加盟巴塞，意味着迪比將會事隔1年再次與高文合作，此前二人就曾經在荷蘭國家隊時候一起共事過。

迪比正式加盟巴塞之後，就成為了今夏巴塞第4位加盟的球員，此前球隊已經宣佈阿古路、艾利加西亞以及艾馬臣艾巴里斯杜會在下季成為巴塞的新球員。

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