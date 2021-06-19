禮拜日就係父親節，當年嘅球壇美男子都升晒呢做爸爸多年，成為一家之主照顧家庭。隨住歲月洗禮，呢班爸爸多咗啲「佬味」但更加有型，好似係「萬人迷」碧咸、基斯坦奴朗拿度（C朗）、基奧特同「王子」費蘭度托利斯，唔知道大家又覺得邊位球星爸爸最型呢？

家陣喺美職國際邁亞密做班主嘅碧咸，已經由昔日嘅靚仔變咗靚佬，不過做咗爸爸多年嘅佢滄桑咗留晒鬚，反而仲有型，四個囝囡包括大仔Brooklyn、二仔Romeo、三弟Cruz同妹妹「哈七」，都遺傳到良好基因。男人有時候真係唔使花巧，好似碧咸咁經常以一身西裝示人，加埋乾淨企理嘅儀容，其實已經好charm。球壇另一位型爸梗係C朗啦，呢位祖雲達斯球星36歲依然好大隻，仲肯為班細路一改花fit嘅性格，踏踏實實做愛妻號照顧女友佐真娜同四個小朋友，係好爸爸一名。

講起型爸，又點可以數漏車路士球星基奧特，佢家陣已經係四位孩子嘅父親，但一頭all back髮型襯埋留鬚真係幾型，大把女士都對佢心心眼。仲有一位就係近期變身肌肉男嘅「王子」費托，作為三位細路嘅老竇，佢仍然靚仔到連男fans都冧到，非常利害，網上有討論話全盛時期效力利物浦嘅佢，留金髮造型嗰陣係最靚仔。

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