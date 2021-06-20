歐洲國家盃周日上演A組兩場煞科戰，兩場A組小組賽均被安排在凌晨12點同步進行，首先有意大利在羅馬主場鬥威爾斯，另一場就是瑞士回到巴庫面對土耳其。

第一場

A組︰意大利 vs 威爾斯

開賽時間：21/06 0:00am

（now616及618台直播 ）

- 意大利小組賽兩戰全勝，同以3:0的比數擊敗土耳其與瑞士，已確定出線16強。此前他們無緣出戰2018年世盃決賽周，今屆歐國盃強勢回歸。

- 意軍若今戰力保不敗，即可追平國家隊在1930年代締造的30場最長不敗紀錄。

- 威爾斯上仗以2:0擊敗土耳其，累積四分出線在望，今保不敗便能確定以首兩名出線；即使落敗亦很大機會以最佳第3名球隊之一的資格躋身16強。

- 威爾斯歷來跟意大利交手9次只贏過2次，當中在33年前的6月4日，他們就在一場國際友誼賽中贏1:0，取得隊史上對意軍的首勝；第二勝是於2002年10月的歐國盃外圍賽取得，他們該仗以2:1擊敗意軍。

- 兩軍最近一次交手是2003年進行的歐國盃外圍賽，威爾斯慘吞意大利4蛋。

第二場

A組︰瑞士 vs 土耳其

開賽時間：21/06 0:00am

（now616及618台直播 ）

- 瑞士在兩輪小組賽後手握一分，被視為黑馬的土耳其兩戰全敗得零分，兩軍今仗力爭出線資格。

- 瑞士在2016歐國盃小組賽以次名出線打入16強，但此前三屆歐國盃都未能打入決賽周。

- 進入今屆歐國盃前，瑞士由去年11月的歐國聯賽事起取得6連勝戰績，惟兩輪小組賽後只得1分。

- 兩軍對上一次交手是2008年歐國盃A組小組賽，該仗土耳其以2:1擊敗瑞士。而他們歷來5次交手，土其耳取得3勝1和1負成績。

- 土耳其首輪以小組賽以0:3不敵意大利後，已是連續第五次歐國盃揭幕戰輸球，上場再以0:2不敵2016歐國盃殺入四強的威爾斯。

A組出線可能

煞科戰賽果：意大利勝 + 瑞士勝

首次名出線球隊*：意大利、[威爾斯/瑞士（視乎兩隊最終分組賽得失球差決定2、3排名）]

煞科戰賽果：意大利勝 + 瑞士和/負

首次名出線球隊*：意大利、威爾斯

煞科戰賽果：意大利和 + 瑞士勝/和/負

首次名出線球隊*：意大利、威爾斯

煞科戰賽果：意大利負 + 瑞士勝/和/負

首次名出線球隊*：威爾斯、意大利

*排名第3球隊仍可爭逐餘下4個最佳第3名晉級席位。

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