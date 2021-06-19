美洲盃B組第三輪賽事，有哥倫比亞鬥秘魯，哥國雖然兩場保持不敗，但球隊攻力欠奉，2場僅入1球，今仗面對秘魯可捧「入球大細」[2/2.5球]的「細」。（球賽編號：星期日102；有線661台明日8:00am直播）

哥倫比亞在美洲盃2場保持1勝1和不敗，但球隊實際表現欠佳，首戰鬥厄瓜多爾全場只有兩次中目標埋門，幸好有艾雲卡東拿一箭定江山才能全取三分；次仗面對有八名球員要隔離的委內瑞拉，卻只能打成0:0平手，表現令人失望，球隊雖然有意甲阿特蘭大進攻孖寶路爾斯梅利爾和杜雲沙柏達，2人在上季聯賽合共轟入37球，但在今屆美洲盃兩場賽事顆粒無收，狀態不佳。哥倫比亞後防有英超中堅合作，由效力愛華頓的耶利文拿和熱刺的達雲臣山齊士扼守中路，加上近兩仗都有精采撲救的門將奧斯賓拿（圖），相信有力再次保持不失。效力波圖的中場路易斯迪亞斯上仗尾段後備入替後領紅，今仗無緣上陣。

同日，委內瑞拉鬥厄瓜多爾，委內瑞拉有八名球員染疫需隔離，影響備戰，上仗若非門將法連尼斯的神勇演出，球隊難逼和哥倫比亞0:0；相反厄瓜多爾上仗輪空，加上往績佔優，近4次交手取得2勝2和不敗，有望全取三分，厄瓜多爾讓半/一撐上盤。（球賽編號：星期日101；有線661台明日5:00am直播）

文：港生