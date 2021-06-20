被視為奪標大熱門的網隊，周六在NBA季後賽東岸次圈第七回合，戰至加時後以111:115不敵公鹿，場數輸3:4出局。網隊射手J夏里士（Joe Harris）今仗表現持續不濟，網上就有片段流傳，有球迷焚燒他的12號球衣洩忿。

網隊今季在「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、夏登（James Harden）與K艾榮（Kyrie Irving）帶領下，以東岸二號種籽身份晉級季後賽，而J夏里士與沙美（Landry Shamet）這對綠葉射手亦因為表現出色，被拿來與勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）與K湯遜（Klay Thompson）相提並論，更獲得「平民版浪花兄弟」的稱號。

J夏里士在今季12場季後賽，全數以正選姿態上陣，並在東岸次圈頭兩回合場均貢獻16分，協助網隊一度領先2:0。不過，這位29歲射手在其後5場比賽，場均得分竟急跌至只有7分，包括在第七回合10投3中得10分，令球隊最終以場數3:4落敗，飲恨出局，難怪會成為球迷的發洩對象。

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