衞冕湖人今季提早於季後賽西岸首圈出局，很大原因是跟兩大球星勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）接連受傷有關，因此紫金兵團希望尋覓新的訓練師人選照顧好球員健康，故周六據報球會將不會跟球隊首席女訓練師、來自台灣的Nina Hsieh續約。

Nina Hsieh已為湖人工作超過十年，起初她在紫金兵團的發展聯盟球隊擔任訓練師，負責健康保健規劃的工作，後來升上湖人擔任助理訓練師，跟已故湖人球星拜恩（Kobe Bryant）合作過，2019年夏天她獲擢升為湖人首席訓練師。紫金兵團去季奪冠後，她就成為美國職業運動史上首位在冠軍球隊擔任首席訓練師的女性。

不過湖人今季或受短暫休季期影響休息的關係，意外於西岸首圈被太陽淘汰出局，除了AD的鼠蹊傷和占士的足踝高位扭傷，分別缺席36場和26場賽事，射手樸比（Kentavious Caldwell-Pope）左膝亦有傷，而卡路素（Alex Caruso）首圈亦帶着足踝傷上陣。今次是湖人三年內第二次更換首席訓練師人選，2019年湖人放棄了在團隊工作3年的Marco Nunez，在他之前，在任的訓練員Gary Vitti更為湖人工作超過三十年。

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