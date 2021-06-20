上月為曼城出戰歐聯決賽時，被車路士守將魯迪格撞傷鼻骨及左眼窩的比利時中場奇雲迪布尼，雖然已在對丹麥的歐國盃第二輪分組賽，以後備姿態復出，並已準備在周一對芬蘭的最後一場分組賽重返正選陣容，但他直言在訓練時仍然會避免頂頭槌，以免觸傷舊患。

迪布尼上仗在下半場後備上陣，交出一次助攻之餘，更有一個入球，協助比利時以2:1反勝丹麥，於B組取得兩連勝，提前出線16強。不過，這位29歲球星承認，面部傷患仍未完全康復，在操練時亦有所避忌。

「醫生與教練們都知道我的鼻子受傷了，並有輕微腦震盪，所以一定要謹慎一點。我的左邊面仍有點不適，雖然頗惱人，但還是可以接受的，我已經習慣了。」迪布尼說。「最初我有點害怕對抗，但當比賽開始我便全神貫注，沒有再想這些了。」

「由受傷一刻開始，我便知道自己會錯過歐國盃首戰。教練之後說，希望我在對丹麥的比賽後備上陣，重拾比賽節奏，再於對芬蘭時復任正選，這對我來說是最好的安排。」他續道。

迪布尼又強調，不會因為受傷而對德國後衞魯迪格懷有任何恨意：「我沒有對魯迪格生氣，我知他要阻截我，但他並非有意令我受傷。他賽後有向我發短訊，我亦有回覆他，事情早就告一段落了。」

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