日前在記者會上公開呼籲球迷少飲汽水，多喝清水的基斯坦奴朗拿度（C朗），再次展示出健康飲食對保持競技狀態的重要性。這位36歲老將周六在歐國盃對德國的分組賽，於一次突擊中由後場疾走至對方龍門口建功，為葡萄牙先開紀錄。據傳媒統計，C朗的時速一度高達32公里，非常驚人。

上半場15分鐘，德國的卻奧斯在前場右路開出角球，C朗在禁區內施以頭槌解圍，眼見皮球落在隊友貝拿度施華腳下後，便馬上向前場飛奔。施華快速推上前場後，再高波斜傳予禁區內的迪亞高祖達。面對德國鋼門紐亞封位，這位利物浦翼鋒冷靜地橫傳予已經伏兵門前的C朗建功，射入個人在今屆賽事的第三球。據beIN Sports統計，C朗由後場解圍到門前建功，只花了14.2秒便跑完97米，雖然數字上看似平平無奇，但其實他在直插德國心臟地帶後，已收慢腳步伺機攻門，由其時速一度高達32公里，但可知道他跑得有多快。

要再具體一點比較的話，以9秒58保持男子100米短跑世界紀錄的牙買加飛人保特，在高峯期跑100米曾錄得37.85公里時速，而效力巴黎聖日耳門的法國前鋒基利安麥巴比，在今年2月對馬賽的一場法甲賽事，亦曾錄得以時速36公里奔跑。C朗36歲仍能跑得這麼快，實在非常誇張。

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