父親節來到，陪伴，或許是孩子們送給爸爸最好的禮物。但有些人的父親早已不在其身邊，如葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗），父親是他20歲時已經離開了。C朗現時名利成就，亦育有四位孩子，卻遺憾父親未能見證自己的成就，即時他在世時亦未能跟他好好對話，提及亡父他更聲淚俱下。

C朗踢足球是因為父親的推動，在他還小時，父親Jose Dinis Aveiro是名葡萄牙軍人，當年只有20歲的C朗爸為葡萄牙政府遠征非洲，協助壓制殖民地安哥拉的民族解放勢力，但最後葡萄牙未能獲勝並失去這個殖民地。其父親在戰爭後由非洲返國，就因自責和戰爭傷痕經常流連酒吧，幾乎忘記了C朗和太太Dolores Aveiro，喝醉後更會動手打太太，C朗不諱言自己不是百分百認識他父親︰「他是一個醉酒的人，我從沒與他進行正常的對話，這很困難。」

直至2005年C朗父親因肝衰竭逝世，終年52歲，當時只有20歲的C朗才在曼聯嶄露頭角，後來這位葡萄牙球星五奪歐聯冠軍和五次贏得金球獎，以及帶領葡萄牙贏得2016歐洲國家盃冠軍，其父親也未能見證，同時也未能親睹C朗四個孩子出生。前年他接受專訪時，看見父親在2004年葡萄牙主辦的歐洲國家盃前，在自家門前談及以C朗的片段，他就不禁感觸落淚，他說：「最難過的是我已成為了世界其中一位最出色球員，他卻看不到了，他看不到我這些榮譽，從未看到過。我的家人都見證到，媽媽、兄弟，甚至是我的長子，但我父親卻沒能見證，他很年輕就去世了。」

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