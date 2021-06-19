2013年，韓職FC首爾躋身亞冠盃決賽，遇上當時由意大利名帥納比執教的廣州恒大，納比賽前指很欣嘗踢法與瑞典球星伊巴謙莫域相近的丹恩奴域，消息傳回南韓，丹恩奴域亦從此多了「亞洲伊巴」或「黑山伊巴」的外號。

丹恩奴域於2013年助首爾打入亞冠盃決賽，決賽對手是恒大，而恒大教練納比賽前對中國傳媒說，首爾有個踢法與瑞典球星伊巴謙莫域相似的球員。丹恩奴域表示：「納比指首爾是支很好的球隊，那射手就像伊巴，他是亞洲伊巴，踢法也相似，我們要小心點。這報道後來傳到南韓，我就成了『亞洲伊巴』（或『黑山伊巴』），從著名教練得到這別號感覺是開心。」丹恩奴域在兩回合決賽都取得入球，雙方打成3:3，但首爾因作客入球不及對手飲恨。

他說：「2009年為首爾友賽到訪曼聯以2:3落敗，但入了兩球，賽後傳媒問費格遜怎樣看首爾時，他說我們整隊不錯，他更表示喜歡我；翌日報紙就是我與費格遜的照片。這些可能只是小事，但當這些小事結合，就有助你的職業生涯。」

只有極少數球員可射入200球，300球就更罕有，而丹恩奴域今季在傑志攻入17球，其生涯已超過300球。他笑言認真統計過，而資料未必全正確：「我在亞洲已入超過300球，這是很難達成的數字。」