周六歐國盃F組賽事，德國坐鎮主場4:2輕取葡萄牙。此役交出1射1傳的左翼衞魯賓高辛斯當然是全場最佳球員，不過今場前場的湯馬士梅拿、夏維斯及基拿比的表現同樣對辦，其中梅拿及夏維斯亦獲高分。至於今場痛失三分的葡萄牙，除了左右二閘的拉菲爾古里路及尼爾遜施美度獲評為全場最差之外，就連兩名大將般奴費南迪斯及只踢了半場的貝拿度施華亦同樣較為失色。

德國球員評分

門將：紐亞（6分）

後衞：馬菲亞斯真達（6.5分）、曉姆斯（7分）、魯迪格（6.5分）

中場：甘美治（7.5分）、卻奧斯（7分）、根度簡（6.5分）、魯賓高辛斯（8.5分）

前鋒：夏維斯（7分）、基拿比（6.5分）、湯馬士梅拿（7.5分）

葡萄牙球員評分

門將：魯爾柏迪斯奧（6.5分）

後衞：尼爾遜施美度（5分）、比比（6分）、魯賓戴亞斯（5.5分）、拉菲爾古里路（5分）

中場：丹尼路彭利拿（5.5分）、威廉卡維奴（6分）

中場：迪亞高祖達（6.5分）、般奴費南迪斯（6分）、貝拿度施華（5.5分）

前鋒：基斯坦奴朗拿度（8分）

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