上周六歐國盃死亡F組大戰，葡萄牙以2:4敗給德國，其中效力曼聯的中場球星般奴費南迪斯（B費），代表葡萄牙國家隊出戰時繼續表現低沉，如同曼聯隊友保羅普巴上身般夢遊球場，遭到前英超名將迪臣狠批其作戰態度「懶懶閒」。

事實上，早於葡萄牙歐國盃首戰作客匈牙利，任職進攻中場的B費亦表現欠佳，直至教練費蘭度山齊士換入名氣較低的拉法施華及連拿度辛捷士，葡萄牙才能打破悶局贏3:0。不過費蘭度山齊士未有吸收上場的教訓，上周六鬥德國繼續以大牌球星擔正，選擇了B費及貝拿度施華支援基斯坦奴朗拿度（C朗）及迪亞高祖達攻堅，結果這個以「雙B」作為攻擊中場的進合組合，似乎與C朗等人格格不入，在下半場先後被換走。

其中今季在曼聯交出18個英超入球及12個助攻的B費，回到國家隊的表現如同紅魔隊友普巴上身，在中場「懶懶閒」成為隱形人，遭到前英超名將迪臣狠批：「有人需要告訴費南迪斯，他的球隊正落後1:3，他只是在球場上散步。他曾經有機會可以跑入空位，但他的衝刺根本沒有能量。」且看葡萄牙分組賽最後一戰惡鬥法國，B費若果繼續正選，能否重拾在曼聯的積極性及狀態，將國家隊在水火中拯救起來。

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