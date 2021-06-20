港甲周日煞科，港會和高力北區賽前已穩奪頭兩位，排第三的深水埗在大坑東遊樂場對公民，最終以4:2勝出，與同日同樣贏波的南華一樣得24分，但以較佳對賽成績得到季軍。前港腳羅港威賽後表示，有港超聯球會接觸，但未必會重返職業足球。

賽前深水埗與南華同分，前者只需全取3分就肯定守住季位，而南華需在中西區取得分數之餘，亦要寄望深水埗失分。最終南華雖然在跑馬地遊樂場以1:0擊敗中西區，但深水埗亦在先失一球的情況下，以4:2反勝公民，得到今季港甲季軍。

上季效力富力的羅港威今季轉戰港甲，為深水埗上陣12場攻入11球。完成整個港甲賽季後，羅港威表示：「與職業很不一樣，每周練兩次就比賽了。」今季轉戰業餘，羅港威最近開始投身地產行業，他說：「始終球市這樣，也要找後路了。」他表示有港超聯球會曾經聯絡，但仍在考慮中，「球市這樣，我也不年輕了，29歲，先踢甲組吧。有港超聯球會聯絡，考慮中。」

上季效力大埔的許嘉樂則投身教練工作，知道機會不多，所以沒有特別爭取重返港超聯，他說：「今季踢甲組，有點像以前東方踢乙、丙組時，很多回憶。今季較多教波工作，有幫東方U12，很多時間也不能練波，比賽也非100%，可能每周只練一課，而且訓練是晚上，比賽是下午，真的很辛苦。」曾征戰職業聯賽七季的他表示：「坦白講，港超聯球會對我未必有興趣，他可能會找更年輕的，球員供應多，需求少，所以我沒有刻意去想，緣份來到才算吧。」

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