下月就40歲的丹恩奴域加盟港超聯冠軍球會傑志，半季轟入17球，令其職業球員生涯入球突破300大關。父親節當天他隨球會赴泰國再戰亞冠盃，這位應屆香港足球先生受訪時強調自己不是天生射手，只知道如何將皮球送入網，能夠做到，只因每天操練後加操練射門，再加點點天賦，特別是炎熱天氣下越踢越起勁。訓練以外，外號「黑山伊巴」的他閒時要照顧家人，在疫情下要為一對不足10歲的子女安排網課及活動，場外是個暖男爸爸。

丹恩奴域挾三屆韓職神射手之名，從FC大邱轉會傑志，外界難免關注其年齡，到底將40歲的他能否保持高入球量？不過成功的職業球員總有其成功方程式，「伊巴」加盟傑志以來，幾乎每次收操後都會與數位年輕隊友練射門，像他擁有入球天賦、豐富經驗，加上每天努力保持狀態的球員，這解釋了為何他能在港超聯爭標組冠軍戰對東方龍獅後場快推至禁區，冷靜地推入中路，再巧妙控定射入網，這不是天生射手就可以做到。

丹恩奴域的成長期與很多來自巴爾幹半島的青少年差不多，跟朋友踢足球及打籃球後加入球會受訓：「那時沒任天堂、PS2，閒時只踢足球打籃球，波斯尼亞及塞爾維亞等巴爾幹國家也差不多，11、12歲時讓小朋友從足球中找樂趣，當球會看到你有特點，覺得你有潛力，就會給予足夠買一對球靴的津貼，嘗試引導你向職業發展。」

這位在2014世盃外曾2度射破英格蘭大門的前黑山國腳，於塞爾維亞展開球員生涯，效力塞甲名不經傳的球會，而2006年在其所屬球會有亮麗表現，怎知班主季中去世，隊友紛紛轉會，但他與球會仍有合約要呆等到2007年：「經理人致電我有否想離開，當時26歲覺得是時候外闖賺錢，這決定改變了我的命運。」

曾短暫在沙地吉達艾阿里的「伊巴」，2007年加盟韓職中游球會仁川聯，他在韓國如魚得水，踢每隊也有好表現，他自言是運氣的開始。「我想澄清一點，不是我主動到亞洲的，是亞洲來找我，命運帶我到韓國及亞洲，之後轉會FC首爾，入球變得更容易，運氣來時就要把握。」

經過在韓職的成功，丹恩奴域獲歐洲球會招手，但他還是選擇留在亞洲，更自覺屬於亞洲。「我在亞洲生活得很好，生活很有質素、安全、沒壓力、地方清潔，我不想改變了，我感覺自己的事業是在亞洲就決定留下，到現在也沒做錯任何決定。我在亞洲15年仍在踢職業，我很享受足球，身體也保持健康，擁有很好的生活，很好的球季，感覺很好，真的不想改變了。」丹恩奴域說。

對很多歐洲及南美外援來說，要在韓職保持高入球量極困難，但丹恩奴域由2007至2013年效力仁川聯及FC首爾共攻入130球。他說：「有些曾在韓職落班的國家隊隊友問過我百萬次，怎可能在韓職有這麼多入球？我每場都有機會，所以我回答我真的不知道，因這對我來說很簡單，我不知如何解釋，只經常在適當的時間及地點出現，將球送入網，就是因為這樣，球會才給我錢吧。」

他於訪問中常自嘲跑得不太快，又不是高大，技術又不是很出眾，與其他前鋒的分別只是有方法將皮球送入網，他坦言現代像他這類前鋒已不多，因大多球會想要快速又高大的前鋒，其實最後就是要將皮球送入網。「不用看我的統計，不用看我每場跑幾多，有幾多段衝刺，只要有機會出現我便可將球送入網。他們說我是天生射手，我就不知道是否天生了；我在球場就是會有入球，無論多困難的賽事，不論甚麼時間，經常也是我入球，因為我很強，我就是有這樣的觸覺，只要球隊製造到機會，無論甚時候我也可將皮球放入網。這是神給我的禮物，到現在我仍有這觸覺，要做的是保持身體健康，控制一切。」丹恩奴域說。

球場上總有些特別球員，丹恩奴域除擁有非一般的射門觸覺，還有比人快的射門，很多前鋒要控2、3腳，他1、2腳便可準確有效射門，或許可從基本技術及球感解釋，為可總快守將一步或更少的半步施射。他說：「我不用太多控球，射門時間比一般前鋒快，防守球員多無法阻擋，大家要知道半秒就可改變歷史。當然我也會失機，但不會太多，像為何皇家馬德里願意高薪簽賓施馬，因為他2個機會就會入1到2球，其他可能是4個機會才入1球，足球，最值錢就是前鋒，如果前鋒沒入球，球隊便很難取勝，很高興，我的身體仍聽我的指示。」

「伊巴」笑言如現在返祖家一定會懷念亞洲食物，自言已是半個亞洲人的他說：「很多人未能接受亞洲文化，但我與家人在亞洲生活得很自在，香港對我來說是完美的，韓國人叫我Summer Boy，因為我很喜歡炎熱天氣，生活上完全沒問題，這兒每個人都會英文，不用找人繙譯，平日訓練外，我的時間主要用作安排兩個小朋友的活動，安排他們網上上課，為家人製造美好生活。」「伊巴」表明遲早會掛靴，但就無意任教練，因不喜歡落敗的感覺，或留在亞洲從事球探或經紀等與足球有關的工作。

丹恩奴域小檔案

英文名：Dejan Damjanović

年齡：39歲(27/07/81)

國籍：黑山

身高：1米91

位置：前鋒

現效力球會：傑志

曾效力球會：Sinđelić Beograd、Sremčica、Srem、貝贊尼亞、Radnički Beograd 、 吉達艾阿里(沙地)、仁川聯、FC首爾、江蘇、北京國安、水原藍翼、FC大邱

球會榮譽：塞爾維亞甲組聯賽(05/06，貝贊尼亞)、韓職冠軍(10、12、16，FC首爾)、南韓足協盃(19，水原藍翼)、港超聯(20/21)

個人榮譽：韓職最佳球員(10，FC首爾)、韓職最佳11人(10、11、12、13)、韓職神射手3次(11、12、13，FC首爾)、韓職最有價值球員(12，FC首爾)韓韓職神奇球員(12，FC首爾)、亞冠盃夢幻隊(13，FC首爾)、亞冠盃明星陣容(16、FC首爾、18水原藍翼)

國際賽紀錄：黑山，30場8球

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