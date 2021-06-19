A組

歐國盃A組意大利有六分已出線，威爾斯有四分，亦有相當出線基礎；瑞士對土耳其是不由自主的生死戰，賽和兩敗俱傷。行程上意大利仍在羅馬，土耳其繼續留在巴庫，其他兩隊兩邊飛，天氣都是我們深夜三時才入黑，頗熱的，意大利上一場有球員末段抽筋便是例證。

意大利氣勢如虹，再要提是平均年齡不小，基亞連尼傷肌肉是警號。由於無論首次名都不會留在羅馬 （8強有1場，但意大利不會在那條線路），對手也沒法肯定，加上賽和也首名，文仙尼極可能今場作出輪換。威爾斯憑更佳結構擊敗有點混亂的土耳其，今場陣容應不大變，礙於意大利超強勢，威爾斯領隊羅拔比治可能更傾向縮後打快攻，艾朗藍斯會明顯調節上落。論實力仍以意大利較強，但若在後段仍是和局的話，兩隊在目標上也可能一起減速。

土耳其雖然士氣不俗， 2002世盃季軍教練根尼斯亦不斷籌謀，但球隊是越踢越沒辦法，最令球迷失望是AC米蘭主力查漢奴古（圖），上仗下半場應忍痛換走，因為失誤實太多，整隊亦失卻聯繫與組織。瑞士首場對威爾斯形勢不錯，次仗對意大利大敗，所失三球均顯示後防沒有統籌也沒互相提場，若能改善，綜觀前兩輪賽事，瑞士是些微較平均的。

何輝（now Sports足球評述員）