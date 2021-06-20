英格蘭小將祖迪比寧咸的歐洲國家盃決賽周上陣最年輕球員紀錄，只保持了六日便遭波蘭的高斯洛斯基打破。

英格蘭周日（6月13日）在歐國盃首場分組賽以1:0小勝克羅地亞，祖迪比寧咸於82分鐘入替哈利卡尼，以17歲零349日之齡超越了2012年荷蘭的積祖威廉斯，成為歐國盃史上在決賽周亮相的最年輕球員，積祖威廉斯的紀錄是18歲零71日。不過，比寧咸的紀錄在周六已被刷新。

波蘭周六以1:1逼和西班牙的E組次輪分組賽，中場小將高斯洛斯基於55分鐘後備入替基列治，以17歲零246日成為歐國盃決賽周上陣的最年輕球員，較比寧咸的紀錄年輕了103日。

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