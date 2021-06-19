上周NBA，扣人心弦，精采到不得了。那種精采，是種單看精華無法體會的精采；波，還是應該睇全場。

想問問有打籃球經驗的朋友，在比賽中半場落後22分時你會想甚麼？一般來說，輸夠廿分過外，集中力會散渙，爭勝心早消失得無影無蹤；喪失鬥志，腦海中或許只餘下快點結束的想法。順境波總是得心應手，運都有埋；不順手時，連四野無人走空籃都會炒粉。此消彼長下，中段大幅落後通常是狂瀉式慘敗的開始。鷹隊在東岸四強對76人時正正面對如此逆境，卻趁機上演一幕足以寫進季後賽歷史的大逆轉。

半場輸22分，最多落後過26分，鷹隊卻於第3、4節完成不可能任務。T楊格（Trae Young）帶頭打出幾段關鍵攻勢自是功不可沒，再看其他球員，看得出個個眼中有火。從換防時的補位速度和硬淨程度、從籃底頂位的寸步不讓、從爭五五波時每人走多少少的決心，鷹隊的勝利，其實是由這些不起眼的細節中逐少逐少拾回來。

談到有火，又怎能不提另一邊廂的杜蘭特（Kevin Durant）和保羅佐治（Paul George、圖）？KD在網隊對公鹿的第五回合開啟殺神模式，於K艾榮（Kyrie Irving）缺陣，夏登（James Harden）僅餘一半戰力下，以超級大三元領軍勝出，還打足48分鐘。PG則於西岸四強叫質疑和嘲笑他的人閉嘴，在隊友尼納特（Kawhi Leonard）受傷無法上場時，一力承擔勝負，連續兩場大爆發下帶領快艇擊退西岸頭號種籽爵士。

大幅落後，我們會氣餒；主將缺陣了，處於劣勢了，也可能會不時浮現放棄的念頭，都是人之常情。幸好這個世界還有體育，還有一班願意拒絕向命運低頭的人。他們告訴世人，再惡劣的形勢都有生機，再差的情況也不過是讓他們證明自己的舞台。他們能夠絕處逢生，源自甚麼？

其實，是源自在絕境時，仍然堅信自己不會輸的意志。加油。

伍家謙

多媒體工作者

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