艾華路莫拉達周六在西班牙對波蘭的歐國盃分組賽入球後與教練安歷基擁抱慶祝。
西班牙周六被波蘭以1:1逼和後，在今屆歐洲國家盃兩連和，是該隊自1996年的一屆賽事以來，第一次在歐國盃首兩場不勝，教練安歷基賽後坦言，如果西班牙希望出線下仗便必須取勝。
安歷基賽後說︰「我是預期是取得6分和0失球，但情況就是這樣。我們現在面臨關鍵的比賽，如果我們想出線便要贏。要是我們取勝，我們便過關，否則我們便出局，那就是現實。」
完成首兩輪比賽後，西班牙控球率達81%，是今屆歐國盃首兩仗後控球最多的球隊，但參賽球隊當中有15隊贏出比賽的場數比他們多。現時西班牙以2戰2和排在E組第三位，而根據Opta的統計，「狂牛」上一次在歐國盃首兩輪不勝是1996年的一屆，當時他們以小組第二名完成，並於8強互射12碼後被英格蘭淘汰。
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