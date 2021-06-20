西班牙周六被波蘭以1:1逼和後，在今屆歐洲國家盃兩連和，是該隊自1996年的一屆賽事以來，第一次在歐國盃首兩場不勝，教練安歷基賽後坦言，如果西班牙希望出線下仗便必須取勝。

安歷基賽後說︰「我是預期是取得6分和0失球，但情況就是這樣。我們現在面臨關鍵的比賽，如果我們想出線便要贏。要是我們取勝，我們便過關，否則我們便出局，那就是現實。」

完成首兩輪比賽後，西班牙控球率達81%，是今屆歐國盃首兩仗後控球最多的球隊，但參賽球隊當中有15隊贏出比賽的場數比他們多。現時西班牙以2戰2和排在E組第三位，而根據Opta的統計，「狂牛」上一次在歐國盃首兩輪不勝是1996年的一屆，當時他們以小組第二名完成，並於8強互射12碼後被英格蘭淘汰。

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