周六哈雷網球公開賽四強，四號種籽的俄羅斯球手魯布列夫以盤數2:1，擊敗外圍賽球手巴斯拿舒維利打入決賽，是他職業生涯首次躋身草地賽事的決賽，他將與法國小將安伯特爭冠軍。

男單世界排名第七的魯布列夫，周六在四強賽只花1小時51分鐘，就以6:1、3:6、6:3擊敗喬治亞州的巴斯拿舒維利，不過他指次盤時因受壓影響表現，但慶幸自己克服了並最後獲勝：「第二盤我本來有機會破發，有些容易的正手可以得分，但我有點受壓。不過後來我冷靜下來追回分數，最後就贏了。今次將是我首次在草地賽出戰決賽，亦是我在哈雷的首次。我認為自己可出戰各種場地賽，決賽我亦會竭盡全力。」

他決賽將面對法國小將安伯特，希望繼續提升自己在ATP500等級的4勝1負決賽戰績，安伯特在另一場四強賽以6:4、3:6、7:6（7:5）擊敗加拿大球手艾利亞森。除了力爭哈雷網賽冠軍，他亦正追逐年底舉行的ATP年終賽資格，今季其戰績暫時為33勝9負。

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