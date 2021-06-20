公鹿周六在NBA季後賽次圈第七回合生死戰，戰至加時後以115:111險勝主場的公鹿，總場數贏4:3，繼2019年後再度打入東岸決賽。

在K艾榮（Kyrie Irving）足踝受傷缺陣的情況下，網隊「三巨頭」的另外兩員杜蘭特（Kevin Durant、KD）與夏登（James Harden）今仗同樣打足53分鐘，當中KD攻入全場最高的48分，外加9個籃板球及6次助攻，「大鬍子」則有22分、9個籃板球及9次助攻的「準三雙」演出。事實上，杜蘭特在法定時間完結前本有機會絕殺公鹿，當時網隊落後107:109，KD在右邊翼位擺脫PJ特加（P.J. Tucker）的防守，轉身投射命中，可惜他在起跳時踩到三分線，入球只計2分，令雙方打成109:109平手，要以加時決高下。

網隊在加時一開始，便藉布魯士布朗（Bruce Brown）的入球領先111:109，兩隊在隨後三分多鐘一直未有得分進賬。戰至尚餘1分12秒，公鹿先由安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）追成平手，之後再藉米度頓（Khris Middleton）中距離投射建功，反超前113:111。完場前0.3秒，網隊再由KD在葫蘆頂進攻，但他在賀里迪（Jrue Hoilday）防守下投射「大針」。公鹿之後再由布祿克盧比斯（Brook Lopez）射入兩個罰球，最終贏115:111，並以總場數4:3勝出，晉級東岸決賽。

公鹿今仗5名正選球員均有雙位數得分，安迪度安寶貢獻了40分及13個籃板球，米度頓得23分、10個籃板球、6次助攻及5次偷球，布祿克盧比斯也有19分斬獲。公鹿在東岸決賽的對手，將會是76人與鷹隊的勝方，兩隊在另一個東岸次圈系列賽，暫以3:3打成平手，並將於香港時間周一上午進行第七回合決戰。

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