歐國盃C組第三輪，焦點是奧地利與烏克蘭爭奪第二名出線資格，而荷蘭分組賽兩戰兩勝已提早出線，周一對兩戰兩敗榜尾的北馬其頓。

烏克蘭首戰荷蘭，落後兩球下，一度追成2:2，可惜尾段再失一球，以2:3落敗，而上場對北馬其頓，力戰下險勝2:1；這支東歐球隊兩仗合共射入4球，耶莫蘭高與耶梅卓克各入兩球，兩人是今屆歐國盃其中一對最合拍前鋒組合。

效力英超韋斯咸的耶莫蘭高季內大多是後備，但卻擁有相當不俗的個人突破，還有遠射能力，至於耶梅卓克在前線的走位靈活，射門觸覺強，預料會令奧地利防線帶來極大麻煩。

奧地利在分組賽首戰以3:1擊敗北馬其頓，上場淨吞荷蘭兩蛋，兩場入3球也失3球，在失球差方面落後烏克蘭，要取得小組次名直至出線席位，此戰一定要擊敗烏克蘭。奧地利進攻是以兩邊拉開對手為主，惟反攻速度不及烏克蘭，今仗要擊敗對手，上半場一定要保持不失球，待對手下半場體力下降才有望突圍，這場比賽就算各得一分也對雙方有利，相信和波機會較高。

荷蘭已篤定首名晉身16強，教練法蘭迪保亞相信會採取輪換，讓過去兩場正選休戰的同時，讓過去兩場未有太多出場機會的球員落場，以提升狀態，而此戰面對包尾北馬，在各無壓力下或可製造不少入球機會。

歐國盃客席名家貼士(21/06)

名家 貼士

何輝 星期一5荷蘭勝(1.21)x星期一6比利時勝(1.25)

陳偉豪 星期一6比利時勝(1.25)x星期一7丹麥勝(1.6)

陳婉婷 星期一4烏克蘭和(1.98)

譚拔士 星期一5荷蘭3.5大(2.3)x星期一6比利時勝[-1](1.85)

鄭兆聰 星期一6比利時勝(1.25)x星期一7丹麥勝(1.6)

丘建威 星期一5荷蘭(上)

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