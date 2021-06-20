公鹿周六在NBA季後賽東岸次圈第七回合生死戰，加時後以115:111勇挫奪標大熱門網隊，總場數贏4:3，三年內兩度躋身東岸決賽，季中由火箭加盟的防守專家PJ特加，絕對稱得上是無名英雄，而他亦強調非常享受防守杜蘭特（Kevin Durant）這項挑戰。

儘管公鹿陣中擁有安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）與賀里迪（Jrue Holiday）這兩名21年NBA最佳防守陣容一隊成員壓陣，但主教練保丹賀沙（Mike Budenholzer）仍然將防守KD的重任交到PJ特加手上，足證這位36歲老將的實力，絕對不容小覷。他在第六回合協助公鹿贏波後，就曾強調自己是防守KD的專家。

「這是季後賽，我一生都夢想着登上這個舞台。」PJ特加說。「我夢想在這個舞台，防守世界上最出色的球員，我甚至願意為此付上性命。我不明白為甚麼會有人認為，不應由我守KD，我每年季後賽都是負責守他的。不管之前KD在雷霆還是勇士，常規賽還是季後賽，我都熱愛防守他。」

其實PJ特加是杜蘭特的學長，當年更有份招募他加入德州大學。他在KD入學前已離校投身NBA，不過對師弟的打法與實力仍然非常了解。杜蘭特今仗雖有48分進賬，但在PJ特加全場緊追下，他在加時階段已明顯耗盡體力。PJ特加六犯離場後，公鹿改派賀里迪看守KD，並成功令這令32歲網隊前鋒在加時末段投射「大針」，從而奠定勝局。

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