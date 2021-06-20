周一歐國盃C組最後一輪，已肯定首名出線的荷蘭，迎戰篤定出局的北馬其頓。 今場雖是例行公事，荷蘭或收起部份主將留力淘汰賽，但就算後備兵質素仍在對手之上，加上今仗是荷蘭今屆最後一次主場出擊，謝幕戰遇同組最弱、大踢快樂足球的北馬，有望為球迷上演一場入球騷，「入球大細」[3/3.5]「 大」可捧。

荷蘭分組賽首兩戰，分別以3:2擊敗烏克蘭及 2:0力挫奧地利，2場合計多達29次射門，雖然教練法蘭迪保亞起用5-3-2看似較為保守的陣式，但亦保留了橙軍進攻足球的傳統，兩閘不斷壓上殺入禁區，其中右翼衞杜費斯已連續兩場有入球，主將迪比及韋拿杜姆等亦已開齋，火力能與列強媲美。

後備兵料更賣力

橙軍已首名出線，預計迪保亞會改派後備兵出戰，但部份核心成員如上場腳風欠順的迪比仍有望上陣，希望能在實力最弱的北馬身上入球，為淘汰賽增添信心。

另外，高大中鋒盧克迪莊、快馬昆斯普美斯、 「荷蘭普巴」賴恩格雲貝治、新星當耶爾馬倫等都有機會擔正，後者上仗後備入替即交出助攻為荷蘭鎖定2:0，這批後備要爭取表現機會，隨時較正選球員更賣力。

今仗是荷蘭今屆歐國盃最後一次主場出擊，定必希望以贏波報答入場球迷，保持全勝姿態離開阿姆斯特丹繼續征戰，預計近5場狂轟17球的荷蘭今仗不會留手，務求三戰全勝兼首名出線，食出「大四喜」。

對賽往績多入球

北馬雖兩戰全敗篤定包尾出局，但該兩場都取得入球，以彭迪夫為首的鋒線絕對有力破蛋，以快樂足球的態度迎接他們首次大賽的畢業戰。無奈該隊防線實在太弱，三名正選中堅只在克羅地亞及匈牙利聯賽搵食，質素一般，對奧地利都失三球，面對攻力更強的荷蘭勢難保清白。

往績上，荷蘭以往4次鬥北馬只取得2勝2和 戰績，成績未算太好，但當中有3場入球達3球或以上，加上進攻向來是荷蘭傳統，今仗就算作出輪換，這套進攻方針料不會改變，[3/3.5球]的「大」值捧。

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