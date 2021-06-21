據《The Athletic》周日消息報道，網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）今夏將為美國「夢之隊」出戰東京奧運，協助國家隊爭取四連霸。

網隊於日前NBA季後賽東岸次圈G7不敵公鹿後，今季爭冠之旅就此結束，狀態大熱的杜蘭特今夏突然多出空餘時間，遂決定挑戰奧運舞台，協助美國隊力爭四連霸。在今季12場季後賽場均獲得34.3分、9.3籃板和4.4助攻的KD，有望成為今屆東奧男子籃球項目最大顆的超級球星，他此前已在2012年倫敦奧運及2016年巴西里約奧運，為美國隊拿下兩屆金牌。目前他只欠25分，就能超越奧運男籃總得分排名榜的榜首安東尼（Carmelo Anthony）。

湖人球星勒邦占士（LeBron James）此前已表示不會參戰東奧，勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）亦尚未作出決定，美國「夢之隊」目前有太陽後衞D卜克（Devin Booker）、巫師後衞比爾（Bradley Beal）、拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）、勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green）和塞爾特人新星塔圖（Jayson Tatum）答應出戰。

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